Borsa: l'Europa contrastata dopo Wall Street, Milano -0,1%

Le Borse europee procedono contrastate dopo l'avvio di Wall Street. I mercati si muovono all'insegna della volatilità mentre con un clima di incertezza per le mosse di Donald Trump, in particolare sul fronte commerciale. Un contesto che impatta sull'andamento del cambio tra l'euro e il dollaro. In rialzo il gas, con lo stop dei flussi dalla Russia, e il petrolio. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato.

L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,2%. In rialzo Londra (+0,8%) e Francoforte (+0,2%), In flessione Parigi (-0,2%) e Milano (-0,1%). Poco mossa Madrid (+0,04%). I listini sono appesantiti dalle auto (-0,9%) e dal lusso (-0,9%). Male anche le banche (-0,8%) mentre sono positive le assicurazioni (+0,3%).

Toniche le utility (+1,6%), con il prezzo del gas che sale del 3,5% a 50,61 euro al megawattora. In aumento l'energia con il petrolio che alza la testa. Il Wti è in rialzo del 2% a 73,17 dollari al barile e il Brent si attesta a 76,05 dollari (+1,9%).

A Piazza Affari pesano le banche. Scivolano Bper (-3,7%) e Mps (-3%). Male anche Popolare Sondrio (-1,8%), Unicredit e Intesa (-1,7%). Nel listino principale svetta Saipem (+5,1%).

Brillano anche Eni (+2,3%) e A2a (+1,9%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 116 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,51 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA