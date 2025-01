Partenza cauta e in ordine sparso per le Borse europee all'avvio della prima seduta del 2025.

Parigi segna un -0,08% con il Cac 40 a a quota 7.374 punti.

Apertura marginale per Francoforte (+0,07%) con il Dax a 19.923 punti.

Londra registra, invece, un +0,12% con il Ftse 100 a 8.182 punti.



