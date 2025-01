Borsa: Asia apre l'anno in calo con il peso dazi Usa sulla Cina

Borse di Asia e Pacifico in calo in avvio d'anno, in particolare le asiatiche, a causa del rallentamento dei dati economici e della minaccia di dazi più elevati da parte degli Stati Uniti.

In caduta Shanghai (-2,66%) e Shenghen (-2,57%) dopo l'andamento sotto le stime del Pmi manifatturiero a dicembre in flessione a 050,1 punti. Male anche Hong Kong (-2,18%). Chiusa ancora Tokyo per le festività. Tra le altre Seul è piatta mentre Sydney guadagna oltre mezzo punto.

Segno positivo per i future su Wall Street e anche per le Borse europee. Sul fronte macro è attesa la seconda lettura degli indici Pmi manifatturieri di Francia, Germania e dell'Eurozona, mentre Italia e Spagna diffondono il dato preliminare. In arrivo dagli Usa le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, l'indice Pmi manifatturiero e gli indici Ism su occupazione, ordini e acquisti nella manifattura. Si chiude con l'indice Ism dei prezzi nel terziario.



