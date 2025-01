2,5 milioni di passeggeri in aeroporti Roma nelle Festività

Dal 31 dicembre al 7 gennaio è previsto complessivamente, negli scali aeroportuali romani, oltre un milione di passeggeri, di cui circa un milione per Fiumicino e 90mila per Ciampino. Il dato, pertanto, fa salire in totale, per l'intero periodo delle festività, a circa 2,5 milioni il numero di viaggiatori transitati nei due aeroporti: tra il 20 e il 31 dicembre scorsi, infatti, sono stati circa 1,5 milioni i passeggeri arrivati e partiti da Fiumicino, con una media di circa 125mila al giorno.

Rispetto al 2019, già nei primi giorni delle festività, tra il 20 e il 23 dicembre, si è registrato un +19% di traffico, con una media di 130mila passeggeri al giorno contro i 109mila del 2019.

Le mete più richieste nel periodo natalizio e di fine anno sono le "classiche" capitali europee come Parigi, Madrid, Barcellona e Londra, mentre le destinazioni di medio e lungo raggio più gettonate sono quelle del Nord America, con New York e Miami in testa, e le principali città del Sud America, come San Paolo e Buenos Aires. Forti flussi anche verso il Medio Oriente con nuovi collegamenti diretti attivati da Roma Fiumicino negli ultimi mesi (32 le nuove rotte inaugurate, in totale, nel 2024 verso destinazioni in tutto il mondo): Muscat, con Oman Air, attiva da meno di due settimane, Dubai, Jeddah e Riyadh, con Ita Airways, ma anche più a Oriente come Bangkok, operata da Ita Airways.



