Ubaldi costruzioni da venerdì nell'Euronext Growth di Milano

La Ubaldi Costruzioni, operatore diversificato nel settore dell'edilizia, sarà quotato da venerdì 3 gennaio sul mercato Euronext Growth della Borsa di Milano. Lo annuncia la società che ieri ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive n. 2.102.100 di azioni interamente in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a Euro 2,00, per un controvalore complessivo di Euro 4.204.200.

Il flottante della società post quotazione sarà pari al 21,89% del capitale sociale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista a inizio negoziazioni è pari a Euro 19.204.200. Nell'ambito del collocamento è stata prevista l'assegnazione di massime 420.420 bonus share nella misura di 1 bonus share ogni 5 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'IPO a coloro che le deterranno per un periodo ininterrotto di 12 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 3 gennaio 2025. Il quantitativo minimo di negoziazione è di 700 azioni ordinarie.





