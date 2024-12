Borsa: Milano accelera (+0,3%), acquisti su Mps, Unipol e Bper

Accelera Piazza Affari dopo oltre 2 ore di scambi nell'ultima seduta dell'anno. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,3% a 34.263 punti, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si riduce a 113,5 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,4 punti al 3,52% e quello tedesco di 0,3 punti al 2,39%.

Gli acquisti si concentrano su Mps (+1,92%), che ha reintegrato il consiglio di amministrazione con 5 nuovi membri, dopo le dimissioni dei 5 consiglieri nominati dal tesoro, sceso all'11%. Seguono Bper (+1,06%), Unipol (+1,01%), Mediobanca (+1%), Unicredit (+0,91%), Intesa (+0,44%), Popolare Sondrio (+0,37%) e Banco Bpm (+0,08%).

In luce anche Stellantis (+0,83%), Nexi (+0,79%), Eni (+0,69%), A2a (+0,71%), Iveco (+0,62%), Cucinelli (+0,57%) e Campari (+0,56%). In rialzo Enel (+0,55%), più caute invece Terna (+0,26%), Tim (+0,24%) e Snam (+0,19%).

Pochi i segni meno, limitati a Interpump (-0,79%), Prysmian (-0,68%), Buzzi (-0,61%), Azimut (-0,42%) e Saipem (-0,36%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Gasplus (+12,69%) e scivolone di Digital Value (-3,37%).



