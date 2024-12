Borsa: l'Europa conferma il calo con Wall Street, tiene Milano

Le Borse europee confermano la flessione con l'avvio in negativo di Wall Street.

Tiene Milano alla sua ultima seduta del 2024 con il Ftse Mib che oscilla sulla parità (-0,05% a 34.146 punti) e si appresta a chiudere l'anno a +12,5 per cento.

In evidenza i bancari con Mps che sale del 2%, Bper dello 0,99%. Bene poi, tra gli altri, Unipol (+1,1%), Eni (+0,91%), A2a (+0,89%), Hera (+0,88%). Maglia nera è Interpump (-1,6%) seguita da StM (-1,54%).

Tra le altre Piazze Francoforte cede lo 0,38%, Parigi lo 0,4% e Londra lo 0,5%.Tra le commodity il petrolio è in rialzo con il wti a 71,7 dollari al barile (+0,8%) e il brent a oltre i 74 dollari (+0,5%). Il gas scivola a 47 euro con il prezzo che cede l'1,35%.

In calo l'euro che scambia a 1,0402 con il dollaro.

Volatile lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund è su quota 116 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,52%.



