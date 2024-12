Borsa: Asia contrastata in vista del Capodanno, Tokyo -0,96%

Borse contrastate in Asia e Pacifico in quella che per molte piazze finanziarie è la penultima seduta dell'anno. Già domani infatti diversi mercati saranno chiusi e quelli aperti chiuderanno la seduta in anticipo. Fa eccezione Tokyo (-0,96%), che sarà aperta per l'intera giornata, ma resterà poi chiusa fino a venerdì 3 gennaio. In calo Taiwan (-0,37%), Seul (-0,22%) e Sidney (-0,32%), positive invece Hong Kong (+0,05%) e Shanghai (+0,21%), ancora in fase di scambi insieme a Mumbai (+0,02%) e Singapore (+0,33%). In rosso i future sull'Europa, domani a ranghi ridotti, e sui listini Usa, che saranno invece aperti per l'intera seduta.

In calo il greggio (Wti -0,14% a 70,5 dollari al barile) insieme al gas naturale (-0,79% a 47,36 euro al MWh) che gira in negativo dopo un avvio brillante. Debole l'oro (-0,36% a 2.617,36 dollari l'oncia) mentre appare stabile il dollaro a quasi 0,96 euro, 157,85 yen e 0,79 sterline. Scende a 114,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,2 punti sotto al 3,54% e quello tedesco invariato al 2,39%.

Meglio delle stime l'indice Pmi manifatturiero del Giappone a 49,6 punti, contro i 49,5 attesi e i precedenti 49 punti. In arrivo oggi solo l'inflazione in Spagna e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas dagli Usa.

Sulla piazza di Tokyo pesanti i titoli dei produttori di semiconduttori Socionext (-4,65%), Advantest (-2,64%)( e Disco (-2,35%). In difficoltà il comparto auto a partire da Nissan (-5,73%) e Mitsubishi (-3,18%), destinate a fondersi con Honda (+0,26%). DEbole TYoyota (-1,32%), tiene invece Subaru /(-0,07%). In ordine sparso i bancari Mitsubishi Ufj (+0,74%), Sumitomo Mitsui (-0,08%), Mizhuo (-0,51%) e Nomura (-0,5%).





