A2a perfeziona acquisto di reti di E-distribuzione Lombardia (2)

"L'operazione - conferma l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini - conferma la nostra strategia per la transizione energetica del paese e l'impegno del Gruppo per favorire la decarbonizzazione dei centri urbani".

Il prezzo pagato di 1,2 miliardi è stato definito sulla base di un valore d'impresa, riferito al 100% di Duereti, di circa 1,35 miliardi di euro. Grazie all'investimento e all'espansione del perimetro di gestione, la 'Rab' (attività regolata, ndr) elettrica di A2a salirà a 3,4 miliardi nel 2035.

La chiusura dell'operazione è avvenuta a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'accordo sottoscritto lo scorso 9 marzo, tra cui il rilascio dell'autorizzazione dell'Antitrust, il positivo completamento della procedura in materia di 'golden power' presso la presidenza del consiglio dei ministri e il rilascio in favore di Duereti di un'autonoma concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica da parte del ministero per l'Ambiente e la sicurezza energetica.



