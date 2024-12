Manovra: lavoro e famiglia, le novità dal cuneo al bonus bebè

Fisco più leggero per i lavoratori dipendenti, premi di produttività detassati, Ires premiale. E poi bonus bebè, estensione dei congedi, ma anche incentivi per l'acquisto di elettrodomestici nuovi e per agevolare l'accesso ai mutui prima casa. Da una parte il lavoro, dall'altra la famiglia: sono i due capisaldi che assorbono oltre due terzi dell'intera dote finanziaria da 30 miliardi della legge di bilancio. Solo 17 miliardi serviranno per rendere strutturali il taglio del cuneo e l'Irpef a 3 aliquote. Mentre per sostenere le famiglie vengono messi sul piatto interventi per oltre 6 miliardi.

Ecco le misure chiave:



LAVORO

- CUNEO E IRPEF STRUTTURALI. Il taglio del cuneo diventa fiscale: ai redditi fino a 20mila euro verrà riconosciuto un bonus, per quelli tra 20 e 40mila una detrazione con decalage.

Viene stabilizzata la rimodulazione dell'Irpef su tre scaglioni.



- INCENTIVI ASSUNZIONI. E' confermata anche per il 2025 la maxideduzione al 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni. Sale al 130% per i lavoratori fragili.



- FRINGE BENEFIT E DETASSAZIONE PREMI. Il tetto dei fringe benefit sale a 1.000 per tutti, 2.000 per chi ha figli; importi maggiorati per i neoassunti che accettano di trasferirsi ad oltre 100 chilometri da casa. E' prorogata per tre anni la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività per i redditi fino a 80mila euro.



- IRES PREMIALE. L'imposta sui redditi delle società è ridotta di 4 punti per chi accantona almeno l'80% degli utili del 2024 e ne reinveste in azienda almeno il 30% (e non meno del 24% degli utili del 2023).



- STRETTA NASPI. Contro l'abuso della Naspi, viene introdotto un nuovo requisito contributivo: servono 13 settimane di contribuzione dall'ultima cessazione di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie.



- DETASSAZIONE MANCE CAMERIERI. Sale dal 25 al 30% il limite di detassazione per le mance ricevute dai camerieri.



- FLAT TAX DIPENDENTI. Sale da 30 a 35mila euro il tetto di reddito da lavoro dipendente per accedere alla flat tax per la parte di lavoro autonomo.



- TURN OVER. Scatta il blocco parziale del turnover nella Pa, nel limite del 75% delle uscite. Sono esclusi enti locali, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e ricercatori.



- RINNOVO CONTRATTI PA. Arrivano le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici: 1,7 miliardi per il 2025, 3,55 per il 2026 e 5,55 dal 2027.



FAMIGLIA

- BONUS BEBÈ. Per ogni nuovo nato o adottato dal primo gennaio 2025 i nuclei con Isee fino a 40mila euro avranno diritto ad un'una tantum da mille euro, il 'bonus nuove nascite'. Con un tetto di spesa di 330 milioni per il 2025, la platea è di 330mila bambini.



- DETRAZIONI CON QUOZIENTE FAMILIARE. Il nuovo sistema di detrazioni, con una stretta per i redditi oltre i 75mila euro, vede l'introduzione del quoziente familiare: i vantaggi crescono in base al numero dei figli.



- CONGEDI PARENTALI E BONUS NIDO. Si allargano da 2 a 3 i mesi di congedo parentale all'80%. Viene esteso a tutti e reso strutturale il bonus nido (con Isee fino a 40mila euro). Per accedere all'agevolazione inoltre si potrà escludere l'assegno unico dal computo dell'Isee.



- ESONERO CONTRIBUTIVO MAMME LAVORATRICI. E' confermata ed estesa alle autonome (con reddito fino a 40mila euro) la decontribuzione al 100% per le lavoratrici con almeno due figli.



- PIU' DETRAZIONI PER LE PARITARIE. Sale da 800 a 1.000 euro il tetto delle detrazioni per le rette per chi iscrive i figli alle paritarie. Viene anche incrementato il contributo per le paritarie che accolgono alunni con disabilità.



- 'DOTE FAMIGLIA'. Arriva un contributo per le attività extra-scolastiche dei giovani da 6 a 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a 15mila euro, con 30 milioni per il 2025.

Risorse anche per favorire le attività educative fuori e dentro le scuole e per il sostegno degli oratori.



- FONDO MUTUI PRIMA CASA. Sono rinnovate fino al 2027 le agevolazioni sui mutui per l'acquisto della prima casa per gli under 36 e le giovani coppie.



- BONUS ELETTRODOMESTICI. Chi acquista un nuovo apparecchio ad alta efficienza energetica avrà un contributo del 30% del costo, fino a 100 euro. Il sostegno è elevato a 200 euro per famiglie con un Isee inferiore a 25.000 euro.



- CARTA BENI ALIMENTARI. E' confermata, con un rifinanziamento di 500 milioni, la carta 'Dedicata a te' per i beni di prima necessità dei redditi bassi.



- BONUS PSICOLOGO E PSICOLOGO A SCUOLA. E' confermato e rafforzato il bonus psicologo, con 1,5 milioni in più per il 2025. Fondi per 10 milioni per il 2025 anche per il servizio di sostegno psicologico a scuola.



