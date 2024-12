Eni: fase 2 in Costa d'Avorio, sale la produzione offshore

Il progetto Baleine di Eni, che riguarda la produzione offshore in Costa D'Avorio, passa da oggi alla fase 2, con un deciso aumento della produzione. Lo rende noto la società annunciando che questo segna un "passo cruciale". "Grazie a questo traguardo - aggiunge l'Eni - la produzione raggiungerà 60.000 barili di olio al giorno e 70 milioni di piedi cubi di gas associato (equivalenti a 2 milioni di metri cubi)".

Grazie all'avvio della Fase 2 di Baleine e allo sviluppo della Fase 3, attualmente in fase di studio, spiega la società - "la produzione complessiva è destinata a raggiungere 150.000 barili di olio al giorno e 200 milioni di piedi cubi di gas associato, consolidando ulteriormente il ruolo della Costa d'Avorio come hub energetico regionale e rafforzando la collaborazione strategica con il partner locale".



