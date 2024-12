Manovra: verso l'esame in Aula senza via libera in commissione

E' iniziata la commissione Bilancio del Senato per l'esame degli emendamenti alla manovra. Sono oltre 800 le proposte di modifica presentate dalle opposizioni.

Per il governo è presente la sottosegretaria all'economia Sandra Savino. Molto probabile che si vada in Aula senza mandato al relatore: "Visti i tempi stretti" con l'aula convocata alle 14, "sono pronto a chiedere di procedere senza il mandato al relatore" , spiega il relatore e capogruppo di FdI in commissione Guido Liris. "Ma l'auspicio - aggiunge sempre Liris - è che sia l'ultima volta che accade una cosa del genere".

Attesa anche una nuova richiesta di porre la questione di fiducia da parte del governo, con il voto finale previsto per domani intorno all'ora di pranzo.



