Il gas conclude in forte crescita (+4%) a 47 euro al Megawattora

Prezzo del gas in chiaro aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a gennaio ha chiuso in crescita del 4,3% a 47,7 euro al Megawattora, sui livelli della mattinata.

Il gas negli ultimi giorni ha accelerato in concomitanza con le parole di Vladimir Putin, secondo il quale non ci sono più i tempi per una proroga del contratto di transito in Ucraina delle forniture di Gazprom, intesa che scade il 31 dicembre, anche se si sta lavorando per trovare un'alternativa.



