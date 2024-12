Borsa: Europa in cauto rialzo, Milano +0,5%

Nella prima seduta dopo il Natale gli scambi sono scarsi e la volatilità alta. Londra oscilla (-0,02%) mentre salgono Parigi (+0,38%), Francoforte ( +0,2%), Milano (+0,5%). I titoli di Stato europei sono sottotono, i prezzi del petrolio sono in rialzo, con il Wti che sale dello 0,5% a 70 dollari al barile. Il gas naturale europeo sale del 3% dopo che il presidente russo Putin ha messo in dubbio la possibilità di un accordo per mantenere i flussi verso l'Europa attraverso l'Ucraina. L'oro spot scende di 10 dollari. Il Bitcoin sale sopra i 96.000 dollari.

A Piazza Affari in evidenza Nexi (+1,9%), insieme a Saipem (+1,8%) e St (+1,65%).



