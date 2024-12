Confartigianato, 'legge pmi passo importante per competitività'

"Accogliamo con favore l'avvio, ieri in Consiglio dei Ministri, dell'esame del disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, un passo importante per rafforzare e valorizzare il nostro tessuto produttivo. Il provvedimento rappresenta la prima attuazione dell'articolo 18 dello Statuto delle imprese del 2011 che, recependo la comunicazione del 2008 della Commissione Ue che dettava i principi dello Small Business Act, coglie la specificità delle pmi e riconosce la loro importanza come motore economico e generatore di occupazione". E' il commento del presidente di Confartigianato Marco Granelli secondo il quale "il ddl risponde a una serie di necessità urgenti per le nostre aziende tra cui gli incentivi alle aggregazioni, la semplificazione amministrativa, il miglioramento dell'accesso al credito, la promozione della digitalizzazione e la valorizzazione del trasferimento generazionale delle competenze. Inoltre, il sostegno per la creazione di reti di impresa e la riforma dei Confidi sono misure sollecitate da Confartigianato per consentire alle piccole e medie imprese di affrontare le grandi sfide delle transizioni green e digitale".

"Il provvedimento - conclude Granelli - può contribuire a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, rafforzando il loro ruolo strategico nell'economia nazionale.

Confartigianato continuerà a monitorare con attenzione l'iter legislativo, affinché le istanze delle pmi vengano pienamente rispettate e soddisfatte con azioni concrete".



