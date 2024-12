Borsa: l'Asia chiude in tenuta, bene Hong Kong e la Cina

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente positivi, con Tokyo e Seul che hanno ondeggiato attorno alla parità.

Dopo la chiusura in rialzo di Wall street, Hong Kong è salita di un punto percentuale, con Shanghai in aumento dell'1,2% e Shenzhen dell'1,1%.

In crescita dello 0,2% la conclusione di Sidney.

I futures sui listini europei che oggi apriranno (per mezza giornata con orari variabili) sono incerti, con Milano e Francoforte chiusi completamente per la vigilia di Natale.





