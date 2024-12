Il gas apre in rialzo sopra i 44 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di gennaio guadagnano lo 0,39% a 44,3 euro al MWh.

Proseguono intanto gli sforzi per evitare il blocco del transito del gas russo in Ucraina verso l'Europa centrale a partire dal prossimo 1 gennaio. Proprio ieri il primo ministro slovacco Robert Fico si è recato a Mosca per discutere del problema con il presidente russo Vladimir Putin. Dall'incontro è emersa la disponibilità di Mosca a proseguire con le forniture.



