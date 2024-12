'Riconoscimento facciale contro gli attacchi cyber'

Nuovi accordi con il comparto bancario, espansione sui mercati esteri e nel settore delle scommesse e gaming online con una crescita dei ricavi a tre cifre (+780% nel 2024). Superata oramai la fase di startup la fintech Keyless, fondata nel 2019, sta sfruttando la domanda di sicurezza in una fase di crescita continua dei pagamenti digitali e di attacchi cyber e truffe online sempre più aggressivi come segnalato più volte dalla Bce e dalla Banca d'Italia.

In un'intervista con l'ANSA, l'ad e co-fondatore Andrea Carmignani spiega così come la tecnologia della società per l'utilizzo dei dati biometrici rispetti la stretta normativa europea. Keyless permette infatti l'autenticazione al proprio conto corrente o profilo senza bisogno di password, token o sms e senza necessità di avere il proprio smartphone, visto che riconosce il volto della persona da qualsiasi fotocamera. I dati non vengono conservati ma anzi sono subito cripati e perciò non utilizzabili da terzi rispettando quindi i paletti Ue sulla privacy.



