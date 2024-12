Spinta a staffetta e ad aggregazioni, in cdm legge per Pmi

Arriva lunedì in cdm la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese. Gli obiettivi dichiarati sono semplificare, supportare e incentivare l'attività delle Pmi muovendosi su due filoni principali: favorire le aggregazioni e spingere il ricambio generazionale.

La legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese è attuativa dell'articolo 18 dello Statuto delle imprese del 2011, che prevede appunto l'approvazione di un provvedimento ad hoc ogni anno ma che fino ad oggi è rimasto inattuato. "Questo primo dispositivo - ha spiegato il ministro delle Imprese Adolfo Urso annunciandone l'arrivo - conterrà misure per introdurre incentivi, per favorire i processi di aggregazione tra imprese e iniziative per valorizzare le competenze delle piccole e medie imprese e la trasmissione alle nuove generazioni". L'obiettivo è anche quello di "portare avanti la semplificazione burocratica, l'accesso al credito e la promozione della libertà di iniziativa economica e la concorrenza".



