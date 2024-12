In rialzo tariffe gas a dicembre, sul mercato libero +2,5%

Con l'inverno si registrano assestamenti al rialzo per le tariffe del gas sul mercato libero, con le migliori offerte a prezzo fisso che a dicembre, rispetto al mese precedente, registrano un incremento medio della spesa in bolletta del +2,5%.

Lo afferma Assium l'associazione degli utility manager, che ha monitorato l'andamento delle offerte commerciali sull'apposito Portale messo a disposizione da Arera e Acquirente Unico. "Scegliendo la migliore offerta disponibile oggi sul mercato, la bolletta annua del gas nelle principali città italiane si attesta a una media di 1.737 euro annui a famiglia per i contratti a prezzo fisso (e un consumo di 1.400 metri cubi annui).

Rispetto alle migliori offerte presenti a novembre sullo stesso Portale, le tariffe risultano in aumento di circa il 2,5%. In 4 città (Roma, Napoli, Catanzaro e Palermo) la spesa per il gas di una famiglia media supera i 1.800 euro annui, col record di Roma la cui bolletta, scegliendo la migliore offerta a prezzo fisso, vola a circa 1.866 euro".

Incrementi più contenuti per i contratti a prezzo variabile: qui "le tariffe delle migliori offerte disponibili presentano a dicembre un aumento medio dello 0,55% rispetto al mese precedente, con una bolletta media nelle città prese in esame da circa 1.707 euro" - spiega Assium. Sul mercato libero i contratti a prezzo variabile garantiscono oggi un risparmio medio da 30 euro annui a famiglia, "risparmio che tuttavia potrebbe essere vanificato da futuri rialzi delle quotazioni internazionali dell'energia, che si rifletterebbero sule tariffe praticate a chi ha optato per forniture legate ai prezzi di mercato", avverte Assium.



