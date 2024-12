Sinergy diventa il primo azionista di Multilife

Ls svizzera Sinergy, società appartenente alla Filippini Holding che controlla Gamma Capital Markets Limited, ha acquisito da Consultinvest le quote di maggioranza (64%) dell'intermediario assicurativo Multilife diventandone così il primo azionista con il 74% del capitale sociale.

E' quanto si legge in una nota secondo cui il rimanente 26% è rimasto ai soci di minoranza, in prevalenza consulenti della Società.

Roberto Zanin, già amministratore delegato e co-fondatore di Multilife, è stato confermato al vertice della società di cui assume ora anche la presidenza.

Specializzata in Private Insuring & Wealth Management, Multilife, fondata nel 2002 a Bolzano, nel corso degli anni è attiva nella creazione e distribuzione di prodotti assicurativi Vita a maggior tasso di innovazione. La società ha 370 milioni di euro di masse amministrate, 170 consulenti e oltre 6000 clienti.

Il nuovo assetto societario "consentirà a Multilife di proseguire sul percorso di crescita e consolidarsi ulteriormente nel suo settore di riferimento" spiega la nota..

"La collaborazione con Filippini Holding"- ha sottolineato Roberto Zanin - "permetterà in particolare a Multilife di contribuire allo sviluppo di prodotti finanziari altamente qualificati, valorizzandone l'expertise nella gestione e diversificando ulteriormente l'offerta indirizzata alla sua clientela di riferimento. Un plus che, unito alla libertà di scelta da sempre garantita ai propri consulenti, rappresenta un ulteriore traguardo per una società che è nata indipendente ed è orgogliosamente riuscita a mantenersi tale."



