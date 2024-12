Natale, Anas: oltre 2 milioni di persone su strade (+14%)

In occasione delle festività natalizie oltre 2 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade Anas (+14%). Lo rende noto la società del Gruppo Fs spiegando che "per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, ha mobilitato 2.350 risorse di cui 1.650 unità di personale di esercizio e su strada, 460 tecnici, 240 di personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare la gestione della viabilità e il monitoraggio del traffico in tempo reale h24".

Rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane è prevista una crescita su tutto il territorio nazionale di circa l'8% nella giornata di oggi, e del 6% in quella di lunedì 23 dicembre.

Si stima di registrare, attraverso la rete di sensori di rilevamento traffico del sistema Panama installati sulle strade e autostrade Anas, oltre 13 milioni di transiti nella giornata di oggi e 12 milioni lunedì 23 dicembre.

I maggiori incrementi sono attesi al Centro, al Sud e in Sicilia, arrivando a toccare rispettivamente il 12%, 14% e il 15%.

Come sempre si prevede una più marcata riduzione del traffico veicolare tra Natale e Santo Stefano (-20%) a Capodanno (-18%) e all'Epifania (-17%).

Per il controesodo, Anas aggiunge che si prevede invece una maggiore dilazione dei viaggi, con i primi accenni di rientro nei giorni successivi alla festività del Natale ed in quelli dopo Capodanno.

Domenica 22, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre sospensione dei mezzi pesanti dalle ore 9 alle ore 22.



