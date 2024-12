Borsa: l'Asia fiacca con Wall street, male Sidney e Seul

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico incerti sull'onda di Wall street, con Seul e Sidney ancora molto deboli. La Borsa australiana ha chiuso infatti in calo dell'1,2% dopo le perdite della vigilia, con quella coreana in ribasso dell'1,3% nell'indice generale e del 2,3% con il Kosdaq dei principali titoli tecnologici.

Per il resto, Tokyo ha registrato una limatura dello 0,3% dopo che l'inflazione in Giappone mostra di mantenersi sopra l'obiettivo del 2% stabilito dalla Banca a centrale. Hong Kong si avvia alla chiusura ondeggiando attorno alla parità, con Shanghai piatta e Shenzhen in rialzo dello 0,4%.

Deboli i futures sull'avvio dei listini europei.



