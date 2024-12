A dicembre cala fiducia dei consumatori, aumenta per imprese

A dicembre segnali contrastanti sugli indici del clima di fiducia: quello dei consumatori flette per il terzo mese di fila passando da 96,6 a 96,3; invece, l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in aumento (da 93,2 a 95,3), dopo due mesi consecutivi in calo. Lo comunica l'Istat.

Tra i consumatori, in peggioramento le attese sulla situazione economica del Paese e di quelle sulla disoccupazione, che si riflette in un calo del clima economico (da 97,8 a 96,1) e di quello futuro (da 93,8 a 93,3). Invece, il clima personale registra un lieve aumento (da 96,2 a 96,4).

L'indice di fiducia diminuisce nell'industria (nella manifattura cala da 86,5 a 85,8 e nelle costruzioni flette da 101,5 a 100,9) mentre aumenta nei servizi, seppur con intensità diverse tra i comparti.



