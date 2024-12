++ Lane, Bce pronta a reagire se l'economia rallenta ++

La Bce ha abbandonato il suo atteggiamento "restrittivo" ed ora è pronta a reagire in entrambi i sensi: "Reagiremo se aumenta la pressione al rialzo sui prezzi se dovessero materializzarsi tutti questi rischi (inflazionistici, ndr), reagiremo se si intensifica la pressione al ribasso come nel caso di un ulteriore rallentamento dell'economia, questo è un segnale molto importante ed è il momento giusto per darlo".

Lo dice il capo economista Philip Lane, in un'intervista al blog della banca centrale. "Restando restrittivi troppo a lungo l'inflazione scenderebbe sotto il 2%, e questo creerebbe un ulteriore problema che non vogliamo".

