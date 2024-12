++ Istat, fatturato industria a ottobre +0,5% mese, -5,3% anno +

A ottobre 2024, al netto dei fattori stagionali, crescono su base mensile sia l'indice del fatturato dell'industria che quello dei servizi, sia in valore sia in volume. Su base tendenziale, invece, flessione per l'industria e crescita per i servizi. Lo comunica l'Istat precisando che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenta in termini congiunturali dello 0,5% in valore e dello 0,8% in volume. Rispetto a ottobre 2023, il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, registra invece una flessione sia in valore (-5,3%) sia in volume (-3,8%).



