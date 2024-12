Manovra in Aula, il timing verso l'approvazione. Tutte le novità / Lo speciale

Nonostante il leggero ritardo sulla tabella di marcia registrato nella mattina del 19 dicembre (con il ministro Luca Ciriani che ha posto la questione di fiducia dopo le 13) la riunione dei capigruppo ha confermato il timing della legge di bilancio in Aula.



Il 20 dicembre alle 11 è prevista votazione per appello nominale, con dichiarazioni di voto alle 9.30, l'esame proseguirà dalle 12.30 alle 20 di venerdì con le votazioni dei restanti articoli, delle proposte emendative e degli odg. Dalle 21 alle 22.30 restano fissate le dichiarazioni di voto finale e il voto finale.



Il provvedimento sarà poi in Senato lunedì 23 dicembre. L'esame della manovra si prevede che cominci in Aula venerdì 27 dicembre alle 12 senza orario di chiusura. Sabato 28 dicembre dovrebbero esserci invece le dichiarazioni di voto e il voto di fiducia del provvedimento.

TUTTE LE NOVITA' CONTENUTE NELLA MANOVRA 2025

