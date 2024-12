Ey, aumento fusioni e acquisizioni in Italia, 1300 nel 2024

Aumentano le fusioni e acquisizioni in Italia. Ey stima che il 2024 si chiuderà con con circa 1300 operazioni, il 7% circa in più rispetto al 2023, per un volume compreso tra i 60 e i 65 miliardi di euro. E le prospettive appaiono buone per il 2025 con una crescita stimata a doppia cifra a partire dalla seconda metà dell'anno. Anche per il valore c'è un incremento, del 5%.

Il managing partner strategy and transactions di EY in Italia, Marco Daviddi, a margine dell'evento "Investire in Italia. Ma come? Previsioni sul 2025" sottolinea che sono dati ancora preliminari. "Il 75% delle attività di investimento sono state determinate da una grande necessità strategica, che è quella del consolidamento", afferma Daviddi che parla di un'opportunità, soprattutto per le piccole e medie imprese, per "unire le forze per guardare al futuro con maggiore capacità e con le spalle un po' più larghe". Anche nel 2025, osserva il managing partner, "il trend del consolidamento rimarrà un elemento importante, lo stiamo vedendo anche a partire dal settore bancario con il risiko, come viene chiamato, che sta mettendo un po' in contrapposizione importanti player".



