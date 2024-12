Borsa: Milano (-1%) negativa con l'Europa, male Stm e Mps

Prosegue la corrente di vendite sui listini azionari europei dopo i segnali sui tassi della Fed e i forti cali di Wall street: la Borsa di Madrid perde l'1,5%, con Milano in calo dell'1% in un clima nervoso. Attorno al punto percentuale anche i ribassi degli altri mercati finanziari del Vecchio continente.

In Piazza Affari pesanti soprattutto Stm, che cede il 4%, con Azimut e Mps negative di quasi due punti percentuali. Deboli ma senza crolli in generale le banche (Unicredit -1,1%, Banco Bpm -1%). Tim in calo dello 0,6% con l'offerta di Mef e Asterion per Sparkle. In aumento dell'1% Saipem dopo il nuovo contratto in Nigeria con Shell.

Euro in leggera ripresa a quota 1,04 contro il dollaro dopo i minimi di questa notte. Resta la tensione dell'avvio sui titoli di Stato europei, con il rendimento sul Btp e 10 anni in aumento di 6 punti base al 3,46% e lo spread nei confronti della Germania a quota 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA