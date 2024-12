Borsa: l'Europa prosegue debole, Madrid -1,4%

Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente, che confermano l'avvio negativo dopo i segnali di una pausa nel taglio dei tassi della Fed e i forti cali di ieri di Wall street.

La Borsa peggiore resta quella di Madrid che scende dell'1,4%, con Londra e Parigi in ribasso dell'1,2%, Francoforte, Amsterdam e Miano in calo dell'1,1%.

In Piazza Affari sempre male la volatile Stm che cede cinque punti percentuali, con Tim che peggiora fortemente l'avvio calmo e perde il 4% a 0,26 euro con le reazioni all'offerta di Mef e Asterion per Sparkle. Nel settore finanziario pesante Mediobanca, mentre Unipol sale dello 0,9% e Saipem dell'1,1%.

Spread Btp-Bund calmo sui 118 punti, euro solido a quota 1,04 contro il dollaro. Il Bitcoin, che nella notte era sceso sotto i 100mila dollari, ha 'riconquistato' questa soglia psicologica, attualmente a quota 101mila.



