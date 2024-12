Amazon in sciopero negli Usa, pacchi di Natale a rischio

Migliaia di lavoratori di Amazon aderenti al sindacato Teamsters sono in sciopero in sei impianti in quattro stati americani. Teamsters rappresenta 7.000 dipendenti di Amazon, meno dell'1% della forza lavoro totale negli Stati Uniti.

"Se il vostro pacco è in ritardo per le feste prendetevela con Amazon e la sua insaziabile avidità. Avevamo dato ad Amazon una chiara scadenza per sedersi al tavolo e fare la cosa giusta", ha detto il presidente di Teamsters Sean O'Brien.



