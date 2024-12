A2a si aggiudica 4,4 Gw di capacità da Terna per il 2026

A2a si è aggiudicata 4,4 gigawatt nell'asta del 'mercato della capacità' indetta da Terna per il 2026. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il 'mix' tecnologico include impianti a gas e a fonte rinnovabile, a supporto della transizione energetica.

"Tale capacità - spiega A2a - è stata aggiudicata con contratto annuale al prezzo di 46mila euro per Mw/anno". Il gruppo è assegnatario anche di contratti annuali per 520 Mw di capacità estera al prezzo medio di circa 11mila euro per Mw/anno. L'esito di tale asta è allineato rispetto a quanto ipotizzato nell'aggiornamento del Piano Strategico 2024-2035.



