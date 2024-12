Tinaba e Sda Bocconi per educazione finanza sul fitnech

Tinaba e Sda Bocconi siglano una partenshrip per l'educazione finanziaria dedicata al fintech con il corso "Finanza Digitale: Neobank e tecnologie FinTech". Lo si legge in una nota secondo cui il "corso rappresenta un tassello fondamentale nella missione di Tinaba di promuovere l'educazione finanziaria e fornire strumenti concreti per navigare con consapevolezza il futuro della finanza digitale".

Il corso approfondisce temi come blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale e regolamentazione finanziaria ed è aperti sia ai clienti di Tinaba con Banca Profilo e anche a professionisti e appassionati.

Per Matteo Arpe, Fondatore e Presidente di Tinaba : "Collaborare con un'istituzione prestigiosa come Sda Bocconi rafforza il nostro impegno nel fornire formazione di altissimo livello. Questo corso rappresenta un'opportunità straordinaria per i nostri clienti e per chiunque voglia acquisire competenze fondamentali nel mondo del fintech, un settore in continua evoluzione. Siamo certi che, grazie alla qualità dei contenuti e all'esperienza dei docenti, i partecipanti saranno in grado di affrontare le sfide e cogliere le opportunità di questo nuovo scenario globale".



