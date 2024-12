Iveco Bus vince gara in Germania, fornirà 580 autobus

Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, intercity e turistici di Iveco Group, ha firmato un accordo quadro di 5 anni con la centrale di acquisto BusGruppe, il consorzio che comprende Verkehrsbetriebe Bachstein, CeBus, Kvg Stade, Omnibusbetrieb von Ahrenschildt, Pülm Reisen e Reisebüro Schmidt, per fornire fino a 580 autobus urbani, 250 dei quali completamente elettrici. Il valore totale dell'accordo è stimato fino a 235 milioni di euro.

Iveco Bus fornirà 200 autobus Crossway Low Entry Elec e 50 autobus articolati E-Way, tutti veicoli completamente elettrici progettati per supportare la transizione energetica del cliente: si tratta della più grande gara per autobus elettrici mai vinta da Iveco Bus nel mercato tedesco. L'accordo prevede inoltre altri 330 veicoli, tra i quali sia autobus urbani articolati Urbanway Hybrid, sia autobus interurbani Crossway Low Entry alimentati da motori Cursor da 9 litri di Fpt Industrial compatibili con alcuni carburanti rinnovabili.

Iveco Bus equipaggerà i veicoli con opzioni personalizzate per soddisfare le richieste specifiche di Verkehrsbetriebe Bachstein, tra cui sedili a sbalzo, aria condizionata, videosorveglianza, Wi-Fi, funzioni di risparmio carburante e porte di ricarica Usb. Le consegne degli autobus inizieranno nel 2025 e continueranno fino al 2030.

"La nostra proposta vincente di prodotti e servizi ci ha permesso di espandere la nostra presenza sul mercato con un successo senza precedenti. Questa ultima gara suggella il 2024 come un anno record assoluto per Iveco Bus, dimostrando la nostra capacità di soddisfare pienamente le diverse esigenze dei clienti e di fornire le soluzioni più efficienti e personalizzabili per le loro specifiche missioni" commenta Domenico Nucera, presidente della Bus Business Unit di Iveco Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA