Carige, attesa per oggi la sentenza per l'ex ad Paolo Fiorentino

E' attesa per oggi, forse già in tarda mattinata, la sentenza del processo in corso a Milano per la vicenda Carige con al centro la semestrale del 2018 e la presunta mancata comunicazione al mercato della necessità di svalutare i crediti non performing per centinaia di milioni e nel quale tra gli imputati figura Paolo Fiorentino, l'ex ad dell'istituto di Genova e ora amministratore delegato di Banca Progetto.

La terza sezione penale del Tribunale, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, si è ritirata in camera di consiglio ha dato appuntamento alle parti non prima delle 13.30. E' possibile, però, che la decisione arrivi più tardi.

La Procura, lo scorso giugno, aveva chiesto di condannare a 3 anni e mezzo di carcere e 200 mila euro di multa Fiorentino, a 2 anni e 4 mesi e 200 mila euro di multa l'allora responsabile della tenuta delle scritture contabili, Mauro Mangani, e la banca a 600 mila euro di sanzione pecuniaria. Il pm Paolo Filippini aveva contestato a vario titolo i reati di manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali.



