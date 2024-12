Baps,in piano partnership strategiche, mantiene rete filiali

Partenership strategiche con soggetti industriali e tecnologici, aumento dell'incidenza delle commissioni sul margine al 2027 (al 34% con incremento del 15% rispetto al 2024), mantenimento della rete di filiali fisiche aumentando, allo stesso tempo, il digitale e l'offerta da remoto. Questi alcuni degli obiettivi del piano 2025-2027 della Banca Agricola Popolare di Sicilia chiamato 'Futura'.

L'istituto punta anche, a fine piano, a un aumento del 23% delle erogazioni creditizie, del 200% dei premi netti assicurati per cliente e del 36% degli asset under management. Sul territorio di riferimento la banca conta di "generare un'impronte economia positiva" pari a 2,5 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto al triennio precedente.

Per il presidente del cda Arturo Schininà, "abbiamo consolidato la nostra governance e rafforzato la capacità di affrontare con solidità e lungimiranza le sfide del mercato, con una proiezione adesso regionale". E secondo l'ad Saverio Continella "Futura è un Piano di Impresa concreto e sostenibile che punta su agilità, integrazione e presenza. Vogliamo essere una Banca moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata, capace di offrire risposte rapide e soluzioni innovative".





