Anitec-Assinform, nel 2024 mercato digitale sale a 81 miliardi

"A fronte di un Pil che aumenterà di pochi decimali, il mercato digitale dovrebbe segnare, negli ultimi dodici mesi, un aumento decisamente più sostenuto (+3,4%)". Emerge dalla pubblicazione sull'andamento del digitale in Italia di Anitec-Assinform, l'associazione di Confindustria delle aziende dell'Ict, realizzata in collaborazione con NetConsulting.

Nel primo semestre del 2024, il mercato digitale ha fatto registrare un valore di 39,2 miliardi di euro, con un incremento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, ad avere la crescita percentuale più sostenuta sono stati i settori dei Servizi Ict (+7,4%), spinti soprattutto dal mercato Cloud (+17,2%), i Contenuti e pubblicità digitale (+4,9%) e i Software e soluzioni Ict. (+3,3%). Le stime prevedono una chiusura d'anno su un valore di 81,3 miliardi di euro per una crescita complessiva del +3,4% e con i seguenti segmenti ad avere l'andamento migliore: Servizi Ict (+8,2%), Contenuti e pubblicità digitale (+5%) e Software e soluzioni ICT (+4,2%).

"Nonostante uno scenario internazionale complesso e instabile - commenta il presidente di Anitec Assinform, Massimo Dal Checco - l'innovazione tecnologica non si ferma. Il digitale rappresenta il futuro e deve essere sostenuto con investimenti, collaborazione tra pubblico e privato e rafforzando il cambiamento culturale nelle imprese e nella P.a. per far sì che le nuove tecnologie spingano la crescita economica e la produttività del nostro Paese".



