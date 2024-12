Alta velocità, completato scavo galleria Brescia est-Verona

Nuovo passo in avanti per i lavori dell'alta velocità/alta capacità ferroviaria sul tracciato fra Lombardia e Veneto. Oggi, con l'abbattimento dell'ultimo diaframma di terreno, si sono conclusi i lavori di scavo della galleria tra Brescia est e Verona, che garantirà maggiore regolarità della circolazione e incremento dei servizi ferroviari.

La cerimonia si è tenuta nel cantiere di San Giorgio in Salici, nel comune di Sona (Verona): l'inizio dei lavori di scavo della galleria San Giorgio erano iniziati nel 2021; il completamento avverrà nel 2026. L'infrastruttura complessiva ha un investimento economico pari a 3 miliardi di euro.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, l'ad e direttore generale di Rete ferroviaria italiana, Gianpiero Strisciuglio, il Commissario di governo dell'opera, e vicedirettore generale Rfi, Vincenzo Macello, e la vice presidente della Regione Veneto, Elisa De Berti.



