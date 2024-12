Ok dal Senato a ddl per Commissione d'inchiesta sulle banche

Nell'Aula del Senato si approva con 84 sì, nessun no, 51 astenuti, il ddl per istituire una commissione d'inchiesta sulle banche.

Con il testo, nato dalla sintesi dei 2 progetti di legge presentati dal senatore FI Pierantonio Zanettin e da Mario Turco (M5S), prende il via una Commissione monocamerale per indagare sul sistema bancario, finanziario e assicurativo con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, all'accesso al credito di giovani, famiglie e imprese, incluse microimprese e piccole e medie imprese e ai rapporti con la clientela, considerando l'utilizzo delle nuove tecnologie, compresa l' intelligenza artificiale.

"Come Pd, in coerenza con il nostro atteggiamento in Commissione, abbiamo espresso un voto di astensione sull'istituzione di una commissione di inchiesta sul sistema bancario. È infatti lecito, se non addirittura doveroso, dubitare che tra le priorità del Paese, in questo momento così critico dal punto di vista geopolitico ed economico, ci sia l'istituzione dell'ennesima commissione parlamentare d'inchiesta. Crediamo infatti che alcuni degli obiettivi, anche condivisibili, di questa commissione si sarebbero potuti perseguire tramite strumenti di lavoro ordinari o indagini conoscitive o tramite l'attività delle autorità di vigilanza. Viene infatti il dubbio che l'insistenza della maggioranza sull'istituzione di una apposita commissione risponda più a logiche di equilibri interni ai partiti di governo che ad una stringente necessità", ha detto la senatrice Cristina Tajani, capogruppo del Pd in Commissione Finanze, nell'Aula di Palazzo Madama, in dichiarazione di voto sul provvedimento.



