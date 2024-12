Buch (Bce), su fusioni transfrontaliere 'approccio neutrale'

La vigilanza della Bce ha "un approccio neutrale" sulle fusioni trasnfrontaliere che sono "una delle strade". La numero uno della vigilanza bancaria Bce Claudia Buch ha così risposto alla conferenza stampa sull'esercizio Srep, non volendo entrare nel merito sull'operazione Unicredit-Commerzbank o Unicredit-Bpm. Si tratta di un cambio di passo della vigilanza rispetto a quando il precedente presidente, l'italiano Andrea Enria, sottolineava l'importanza per l'Europa nell'avere colossi bancari come la statunitense Jp Morgan.

Per la Buch nella decisione, che "spetta a soci e stakeholder della banca", "noi abbiamo dei criteri chiari" "per valutare il processo di aggregazione".



