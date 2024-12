Bce tiene guardia alta sui rischi per le banche nel 2025

Capitale e liquidità "solidi" e buona generazione di utili per le banche europee. Tuttavia continuano a richiedere attenzione governance interna, gestione dei rischi e resilienza operativa, che assieme a "minacce macro-finanziarie e gravi shock geopolitici" devono essere prioritari nell'azione di vigilanza.

Lo scrive la Bce nello Srep, il Processo di revisione e valutazione prudenziale, che per questi motivi mantiene l'asticella alta con i requisiti prudenziali del secondo pilastro per il capitale bancario Cet1 che salgono all'1,2% degli attivi soppesati per il rischio per il 2025, dall'1,1%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA