Revolut si rafforza in Italia,lancia filiale bancaria e Iban

L'app finanziaria Revolut punta ancor più sul nostro paese dove conta di raggiungere i 3 milioni di clienti a inizio 2025 e lancia la succursale italiana di Revolut Bank Uab che sarà vigilata dalla Banca d'Italia e dalla Bce. Im questo modo i nuovi clienti riceveranno l'Iban Italiano mentre quelli attuali potranno cambiare l'attuale Iban lituano (la banca è infatti basata in quel paese), in quello italiano a partire dal gennaio 2025.

I depositi dei clienti continueranno a essere coperti fino a 100.000 euro dal Fondo di garanzia dei depositi della Banca di Lituania.

Secondo Nicola Vicino, recentemente nominato general manager della succursale italiana "questo passaggio rende la succursale di Revolut Bank Uab in Italia una banca a tutti gli effetti nel Paese. Offrire un conto corrente con un Iban italiano faciliterà le transazioni quotidiane. Il nostro conto italiano può ora essere utilizzato per ricevere lo stipendio e pagare bollette o addebiti diretti senza alcuna frizione. Inoltre, la filiale si muove sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione italiana; mentre siamo orgogliosi di essere una super-app finanziaria globale, non trascuriamo l'importanza di essere localmente rilevanti e conformi in Italia come in ogni mercato in cui operiamo".

E per Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa Inoltre, "in seguito al lancio degli Iban italiani, presto consentiremo ai nostri clienti di accedere agli interessi sui depositi tramite un nuovo prodotto che lanceremo nelle prossime settimane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA