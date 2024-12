Ivass, Bonus/Malus Rc auto non funziona, va riformato

Il sistema Bonus/Malus dell'Rc Auto ha perso negli anni la sua efficacia e i suoi due obiettivi principali (misurare il rischio e incentivare alla guida prudente) e necessita di una riforma. E' questa la convinzione dell'Ivass. Il 90% dei guidatori è in classe 1 e si è così inceppato il meccanismo che legava la classe al rischio e quindi al costo della polizza. Per questo sarebbe opportuno introdurre un attestato di rischio ampliato e contratti che prevedano, in caso di mancati incidenti, la possibilità per l'assicurato di vedersi riconosciuti parte degli utili guadagnati dalla compagnia grazie al suo comportamento virtuoso.



