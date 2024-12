Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a gennaio ha chiuso in calo del 2,2% a 40,2 euro al Megawattora.

In avvio e nel corso della seduta il prezzo del gas si è a lungo mantenuto sotto la soglia dei 40 euro al Megawattora.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA