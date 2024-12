Gualtieri: 'Ok all'emendamento alla manovra, la metro C pronta per il 2033'

Il testo dell'emendamento alla legge di bilancio che conferma i fondi per Metro C "abbiamo verificato che sia corretto e consenta di non bloccare l'opera.

Politicamente erano tutti d'accordo, quindi permettetemi di ringraziare il Governo e tutto il Parlamento che si è battuto per ripristinare questo finanziamento che consentirà di proseguire i lavori della metropolitana, di non interromperli".

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della inaugurazione delle opere artistiche sui silos di Metro C a piazza Venezia.

"Ci consente anzi di lavorare per accelerare e quindi per avere tutta la linea C pronta per il Giubileo 2033", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA