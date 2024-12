Manovra, salgono a 1000 euro detrazioni scuole paritarie

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Manovra: Urso, 'fondo da 50 milioni per bonus elettrodomestici' - Notizie - Ansa.it

Un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il Bonus Elettrodomestici, dedicato all'acquisto di grandi elettrodomestici di elevata efficienza energetica, prodotti in Europa... (ANSA)