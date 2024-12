Orcel, 'la nostra offerta è congrua'

Unicredit ha depositato alla Consob il prospetto relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Banco Bpm. La banca ha provveduto a presentare alle autorità competenti le comunicazioni, le istanze e le pre-notifiche per le autorizzazioni richieste per l'offerta. "Riteniamo che la nostra offerta agli azionisti di Bpm sia congrua, in quanto portante un premio pari a circa il 15-20% rispetto al prezzo dell'azione Bpm prima che fosse influenzato positivamente dall'offerta in corso su Anima e da ulteriori speculazioni riguardo a possibili operazioni di M&A".afferma l'ad Andrea Orcel nel comunciato



Riproduzione riservata © Copyright ANSA