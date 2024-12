Sciopero trasporti, alta l'adesione a Venezia

Lo sciopero dei trasporti sta creando disagi a Venezia, soprattutto nel servizio dei vaporetti, dove l'adesione del personale all'astensione dal lavoro è superiore al 77%. Nel servizio degli autobus in terraferma, riferisce Actv (l'azienda dei trasporti pubblici) l'adesione è invece stata del 64%.

Avvertiti che lo sciopero sarebbe stato sulle intere 24 ore, molti utenti hanno scelto soluzioni alternative per raggiungere i posti di lavoro. Discorso diverso in laguna, dove i collegamenti dei vaporetti sono essenziali ad esempio per raggiungere le isole. Actv, con il personale rimasto in servizio, ha così messo in campo una serie di servizi aggiuntivi, in particolare per destinazioni come l'isola del Lido e l'ospedale cittadino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA