Sciopero trasporti, adesioni al 36% a Genova

L'adesione allo sciopero dei trasporti è indicata al 36% nel servizio degli autobus a Genova e al 19%nel servizio bus della provincia da parte dell'azienda trasporti Amt. Gli impianti verticali, ascensori e funicolari, e la metropolitana non hanno invece registrato adesioni stamani e il servizio si è svolto regolarmente riferisce l'azienda.

A Savona nessuna adesione, il servizio è regolare.

Secondo il coordinatore Usb di Riviera Trasporti, Alessandro Capitini, a Sanremo l'adesione è del 30%: "Ha vinto sicuramente la linea di giustizia nei confronti del ministro Salvini, che voleva precettare a tutti i costi e togliere il diritto allo sciopero dei lavoratori. Per fortuna, il Tar del Lazio ha bocciato la precettazione ed ha fatto in modo che i lavoratori potessero scioperare".

Tante le cancellazioni di treni in tutta la Liguria.



