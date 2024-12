Marcegaglia, dalla Bei 100 milioni per decarbonizzare e innovare

"Con questo finanziamento - viene indicato - la Bei conferma il suo impegno a sostenere progetti che promuovono l'innovazione, la sostenibilità e la crescita economica in Europa. La collaborazione con Marcegaglia rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e competitivo per tutta l'industria siderurgica europea".

"Questi interventi - aggiunge l vicepresidente della Bei - andranno a ridurre ulteriormente il nostro impatto ambientale, alzeranno il nostro posizionamento tecnologico, collocando il gruppo tra le eccellenze del panorama siderurgico europeo".

Il finanziamento della Bei copre più del consueto 50% del costo totale del progetto, poiché supporta gli obiettivi di RePowerEu: per questi progetti Bei può offrire erogazioni iniziali più elevate, scadenze più lunghe per rendere i prestiti al settore energetico ancora più attraenti, e aumentare il tetto di cofinanziamento fino al 75%.



